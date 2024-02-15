Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Новые меры по поддержке семей могут быть сформулированы к моменту оглашения послания Федеральному собранию. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Глава государства отметил, что программа поддержки семей в России будет совершенствоваться.

«С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», — добавил он.

Вместе с тем он отметил, что не хотел бы заранее анонсировать новые меры поддержки, так как необходимо «проработать, чтобы всё было серьёзно и реализуемо».

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