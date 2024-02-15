Белгород, 15 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. ВСУ могли ударить по Белгороду произведёнными в Сербии ракетами повышенной дальности, сообщил 15 февраля Telegram-канал «Военный осведомитель».

Евгений Силантьев/ТАСС

В публикации представлены фотографии с места событий.

«Данные ракеты G2000 сербского производства с изменённой маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ и способны поражать цели на расстоянии до 40 км, в отличие от стандартных с дальностью до 20 км», — отметили авторы.

В материале высказывается предположение, что сербские ракеты попали на Украину транзитом через одну из стран НАТО.

«Можно не сомневаться, что это были не прямые поставки из Сербии прямо на Украину, а косвенный реэкспорт из других стран. Однако когда во время идущего вооружённого конфликта на Украине такая страна НАТО, как Канада, не имеющая на вооружении советских артиллерийских систем, хочет купить у такой страны, как Сербия, артиллерийские боеприпасы для советских систем, то у правительства Сербии должно в голове прекрасно складываться 2 и 2. Но, как известно, деньги ни для кого не пахнут», — заявили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате удара ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалый ребёнок, и пострадали 20. Повреждения получили здания и автомобили в Белгороде и других населённых пунктах региона.

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Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России, заявил МИД РФ. Теракт вновь высветил преступную роль коллективного Запада во главе с США, продолжающего накачивать киевский режим оружием, которое тот обращает против мирных граждан, сказано в заявлении Министерства.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.