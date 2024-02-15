Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Если жители России хотят сохраниться как этнос или этносы, населяющие страну, в каждой семье должно быть как минимум два ребёнка, заявил 15 февраля президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Поддержка семей с детьми необходима для сохранения народов России и развития страны, добавил президент.

«Всё, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи. Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребёнка. А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребёнка», — сказал Путин в ходе общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Как сообщало ИА Регнум ранее, также 15 февраля президент заявил, что срок действия программы «Молодая семья», предполагающей предоставление выплат на покупку жилья или погашение ипотеки семьям, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет, будет продлён. В 2024 году расходы на программу составят 14,7 млрд рублей. Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми — безусловный приоритет государства, сказал Владимир Путин.

В феврале 2024 года в ходе рабочей поездки в Тулу в беседе с участниками форума «Всё для Победы!» президент заочно посоветовал одному из работников предприятия ОПК думать о детях, а не о льготах по ипотеке. Президент напомнил о возможности получения материнского капитала на первого ребёнка и отметил, что при появлении детей семейные расходы начинают расти, но именно дети и являются смыслом жизни.