Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства, она будет продлена и после 2025 года, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год. Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трёхлетнего бюджетирования», — сказал президент во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

В 2023 году объём финансирования программы составил 14,5 млрд рублей, в 2024 году он увеличен до 14,7 млрд рублей, добавил глава государства.

Программа «Молодая семья» предусматривает предоставление выплат на покупку жилья или погашение ипотеки семьям, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о планах продлить льготную семейную ипотеку в России. Срок действия программы «Семейная ипотека», по прежним планам, завершается летом 2024 года. Планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах России, добавил Хуснуллин.

Владимир Путин 25 января заявлял, что правительство сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка. Президент сообщил, что расходы на то, чтобы субсидировать льготную ипотеку, выросли вдвое, но отменять программу не будут.