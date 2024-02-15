Москва, 15 февраля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве Национальный центр «Россия» с филиалами в регионах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано 15 февраля на сайте Кремля.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

В перечне поручений сказано, что Администрации совместно с правительством и региональными исполнительными органами необходимо до 1 мая представить предложения о создании в Москве Национального центра «Россия» с филиалами в субъектах РФ.

Отмечается, что центр создаётся в целях сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики. Он будет находиться под управлением АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля.

Выставка проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент и сам четыре раза посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Так, уже более шести миллионов россиян ознакомились с представленными на выставке достижениями страны.

Гости выставки могут увидеть достижения всех 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов, показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия.