Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил новый цех «Уралвагонзавода» по изготовлению трансмиссий в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Президент осмотрел цех изготовления трансмиссий №115 — уникальный производственный проект «Уралвагонзавода». Это первый в новейшей истории тагильского предприятия цех, который возведён с нуля, оснащён «под ключ» и запущен в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что в цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки для полного цикла изготовления деталей любой трансмиссии. Основными и приоритетными видами являются обработка на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках.

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Вместе с тем российский лидер посетил сборочный цех №130 — «танковый конвейер», где ему доложили о работах по монтажу различных систем боевых машин, а также продемонстрировали продукцию, готовую для отправки в Вооружённые силы России.

Отмечается, что главу государства сопровождали вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Директор завода Александр Потапов ознакомил президента и его сопровождающих с заводом и его работниками.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Путин прибыл в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», где ознакомился производством бронетехники и пообщался рабочими.

Затем, как ожидается, глава государства направится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы» и проведёт совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.

В декабре 2023 года пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила об успешном выполнении контрактов на поставку Министерству обороны танков Т-90М и Т-72Б3М. Предприятия концерна уже начали работать над контрактами на 2024 год, а отправленные боевые машины значительно отличаются от тех, что поставляли армии в 2022 году, отметила пресс-служба.