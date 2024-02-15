Доха, 15 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. Заявление спортсмена приводится на официальной странице соревнований в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

РИА Новости/Алексей Филиппов Даниил Медведев

Медведев отметил, что не сможет защитить титул в Дохе в этом году, поскольку ещё не готов на 100% к соревнованиям.

«Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе. Мне нравится играть здесь, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда в будущем», — сказал спортсмен.

Соревнования в столице Катара пройдут с 19 по 24 февраля.

Медведев является действующим победителем турнира. В 2023 году он обыграл в финале британского теннисиста Энди Маррея.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января Медведев уступил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) итальянцу Яннику Синнеру. Поединок длился 3 часа 44 минуты. Медведев проиграл в пяти сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, хотя первые две партии остались за ним. Таким образом, он стал первым, кто уступил в двух финалах турнира, ведя по сетам 2:0.