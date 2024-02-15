Белгород, 15 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород достигло 20. Об этом сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

«По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребёнок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 15 февраля нанесли удар из западной системы РСЗОRM-70 Vampire по Белгородской области. Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867595" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В результате украинского удара погибли шесть человек. Отмечалось, что шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как отметили в МИД РФ, киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.