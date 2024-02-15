* внесён в перечень экстремистов и террористов

Москва, 15 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал Ольгу Михайлову, адвоката блогера Алексея Навального (внесён в перечень экстремистов и террористов), по делу об экстремизме.

Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы/РИА Новости Адвокат Ольга Михайлова

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 февраля МВД объявил Михайлову в розыск.

16 января Михайловой было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

По данным следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, в которой отбывает наказание Навальный, и регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

Сама Михайлова ранее сообщала, что находится за границей.

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