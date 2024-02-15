Лондон, 15 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. У побережья Йемена в 85 морских милях от города Адена произошло новое нападение на судно. Об этом 15 февраля сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Британии.

EPA/ТАСС

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 85 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в документе.

Отмечается, что судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Подробности инцидента не приводятся.

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