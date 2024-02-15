Лондон, 15 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Греческие учёные поставили точку в споре об останках членов семьи Александра Македонского, который длился десятки лет. Им удалось идентифицировать останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого, пишет 15 февраля британский ежедневник Daily Mail со ссылкой на итоги исследования.

Richard Mortel Бюст Филиппа II, короля Македонии, римская копия

Три нетронутые царские гробницы, датируемые IV веком до нашей эры, обнаружили в 1977 году при раскопках древнего города Вергина на севере Греции. Предполагалось, что это захоронения отца, сына и старшего сводного брата Александра Македонского.

Теперь эксперты окончательно убеждены в том, что скелет, который долгое время считали принадлежащим сводному брату, на самом деле принадлежит отцу, и наоборот, говорится в публикации. Останки самого великого полководца до сих пор не найдены.

«Изученные скелеты являются одними из самых исторически важных в Европе», — подчеркнул руководитель исследования, профессор антропологии Фракийского университета Демокрита Антониос Барциокас.

Journal of Archaeological Science: Reports

Александр III, более известный как Александр Македонский, правил Македонией — государством на севере Древней Греции — в период между 336 и 323 годами до нашей эры. Он стал преемником отца, Филиппа II Македонского, который правил страной с 359 по 336 год до нашей эры и был убит.

Учёные сходятся во мнении, что в гробнице III, обнаруженной в Вергине, похоронили Александра IV — сына-подростка Александра Македонского. Вокруг гробниц I и II шли, как отмечается, ожесточённые споры. Предполагалось, что они принадлежали Филиппу II и его незаконному сыну Филиппу III.

Чтобы окончательно разобраться, исследователи изучили рентгеновские снимки скелетов и древние описания этих людей. Их выводы изложены в статье в Journal of Archaeological Science.

Останки Филиппа II идентифицировали по повреждению коленного сустава. Известно, что царь Македонии страдал хромотой. В гробнице I вместе с ним, заключили специалисты, находятся останки женщины и младенца — молодой жены Филиппа II Клеопатры и их новорождённого ребёнка.

«В древних источниках чётко зафиксировано, что Клеопатра была убита вместе со своим новорождённым ребёнком», — сказал Барциокас.

Он подчеркнул, что имеющиеся доказательства очевидны. Отец Александра Македонского был похоронен именно в гробнице I.

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные пришли к выводу, что массовое вымирание живых организмов в конце пермского периода палеозойской эры могло произойти из-за истощения озонового слоя, вызванного вулканической активностью.