Вашингтон, 15 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России имеют возможности уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум

«У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие заводы (на Украине), что она и делает на регулярной основе», — заявил он.

Дэвис добавил, что Россия обладает серьёзными производственными мощностями и может снабжать свою армию большим количеством оружия.

По этой причине выделять Украине новый пакет помощи не имеет смысла, поскольку для Киева конфликт уже проигран, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов. Однако, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.