Москва, 15 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своём Telegram-канале о разрушениях, нанесённых Белгороду при атаке Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС

«В городе Белгороде в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — написал он.

Также, по его словам, повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе, добавил губернатор, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в посёлке Дубовое — пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей.

В селе Репное пострадало одно частное домовладение и три автомобиля, в посёлке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка — три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом.

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Как передавало ИА Регнум, Украина 15 февраля нанесла удар из западной системы РСЗОRM-70 Vampire по Белгородской области. Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона.

В Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

По последним данным, которые привёл Гладков, шесть человек, в том числе ребёнок, погибли.

Как указала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, осуществляя такие атаки на Белгородскую область, Украина преследует только одну цель — закошмарить людей. И Киев не мог бы предпринимать такие атаки без согласования с Западом.

В российском МИД заявили, что киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия обязательно вынесет обсуждение этого удара на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.