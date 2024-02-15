Москва, 15 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В России всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались в Афганском конфликте, защищая отчизну. На это 15 февраля президент РФ Владимир Путин указал в опубликованном на сайте Кремля приветствии к участникам торжественного вечера, приуроченного к 35-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов — медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий — в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил важность того, что спустя десятилетия ветераны конфликта пронесли «нерушимое боевое братство», которое помогло им преодолеть все испытания и выстоять.

При этом Путин подчеркнул, что даже сегодня участники афганского конфликта участвуют в рядах добровольцев в спецоперации на Украине, оказывают поддержку близким погибших товарищей, а также прилагают усилия по патриотическому воспитанию молодёжи.

«Желаю вам и вашим однополчанам успехов, здоровья и всего наилучшего», — заключил президент.

15 февраля 1989 года завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана после почти 10-летнего участия в вооружённом конфликте.

Как передавало ИА Регнум, генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов отметил, что советские войска покидали Афганистан с гордо поднятой головой и оставили его народу добрую память, тогда как США в 2021 году бежали из этой страны с позором.

Советский Союз, отметил он, построил в Афганистане дороги, трубопроводы и много других объектов. Жители страны по-доброму вспоминают СССР, встречают как друзей российских ветеранов-афганцев.

Американцы же обманули и бросили там людей, которые пытались забраться на шасси покидающих Кабул самолётов, напомнил генерал.

Текущую ситуацию в мире Громов назвал предельно тревожной и напряжённой из-за противостояния, в которое оказались втянуты десятки стран. Геополитика меняется на глазах, отметил он, существует и риск глобальной войны.

Говоря о спецоперации на Украине, генерал подчеркнул мужество и уверенность российских бойцов. Гадать о сроках не стоит, добавил он, но Россия, несомненно, победит.