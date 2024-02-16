Москва, 16 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Почти 8 трлн рублей составил объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предпринимателей (МСП) по итогам 2023 года. Это рекордный уровень с момента введения обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса. Прирост объема закупок у МСП к 2022 году составил 13,5%. Соблюдение квоты на закупки контролируют Корпорация МСП и регионы.

Zakupki.mos.ru Закупки

«Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта», — подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Одновременно решается задача увеличения числа предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч», — добавил он

По данным генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году были заключены с МСП-поставщиками. «Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от европейских и американских поставщиков оборудования и деталей к ним», — отметил Исаевич. Так, в общем объеме закупок у МСП около 4,3 трлн рублей заняла продукция производственного назначения.

Компаниями-лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».

Наибольшие объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,9 трлн), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 млрд рублей).

Среди регионов самый высокий объем закупок у МСП-поставщиков отмечен в Москве (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (682 млрд), Московской области (362 млрд), а также Свердловской области и Республике Татарстан (256 млрд и 192 млрд рублей соответственно).