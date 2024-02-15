Киев, 15 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского и группа депутатов парламента Украины разработали две концепции, согласно которым военнообязанных сотрудников предприятий будут освобождать от армии на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет. Об этом 15 февраля написало украинское издание «Укррудпром».

Иван Шилов ИА Регнум

В материале отмечается, что модель офиса Зеленского базируется на реально получаемой заработной плате, с которой выплачивается соответствующий налог. В этом проекте речь идёт о тех, у кого официально заплата составляет от 30 до 35 тысяч гривен (от 790 до 920 долларов) в месяц.

Украинские депутаты, в свою очередь, предлагают внедрить «новый квазиналог», который подразумевает уплату значительно большего размера. По данным «Укррудпрома», речь идёт о ежемесячном взносе в размере 20 тысяч гривен (524 доллара). Эти средства депутаты рассчитывают направить на оборону страны.

«Обе концепции похожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета — они могут составить от 200 до 350 млрд гривен в год (до 9,2 млрд долларов). Впрочем, окончательного выбранного варианта ещё нет», — указывается в статье.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах. В том числе призывать стали людей, непригодных по состоянию здоровья.

Украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил, что мобилизация 400 тысяч человек обойдётся Украине не менее чем в 34,5 млрд долларов. По его словам, в эту сумму не входят обучение, логистика, новое оружие, зарплаты инструкторам, комплектация новых центров или их построение. Реальная цифра, добавил эксперт, будет в три или четыре раза больше — 1,2–1,3 трлн гривен (34,5 млрд долларов).

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим провёл уже девять волн мобилизации, а десятая продолжается до сих пор. Он отметил, что общие потери ВСУ составили более 383 тысяч военнослужащих.