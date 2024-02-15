Москва, 15 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Военные ВСУ эвакуировали раненого российского командира морских пехотинцев с позывным Хищник, бойцы которого взяли их в плен, сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Алексей Майшев / РИА Новости

Отмечается, что это случилось в начале февраля в ходе штурма посёлка Новомихайловка взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота.

Российский боец был ранен дроном, но до 9 февраля продолжал руководить штурмовым взводом. Командира удалось эвакуировать при ухудшившихся погодных условиях, когда ВСУ не могли использовать аэроразведку и FPV-дроны.

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его «Штормы» захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.

В настоящее время Хищник находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что только за прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ. С начала спецоперации российские военные уничтожили у противника 570 самолётов, 265 вертолётов, 12 166 дронов и 464 зенитных ракетных комплекса, 14 956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 419 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 5 февраля заявил, что попавший в плен польский наёмник, воевавший за украинскую армию, решил присоединиться к российским войскам. По его словам, поляк призвал всех жителей Польши выступить против действующего правительства, закрывающего глаза на преступления бандеровцев и их последователей.