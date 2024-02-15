Москва, 15 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Советские войска покидали Афганистан с гордо поднятой головой и оставили его народу добрую память, тогда как США в 2021 году бежали из этой страны с позором. Об этом генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов заявил 15 февраля в интервью ТАСС, посвящённом 35-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана.

Анвар Галеев/ИТАР-ТАСС Вывод советских войск из Афганистана

«Две большие разницы, как говорится. Мы вышли с развёрнутыми боевыми знамёнами и гордо поднятой головой. А американцы с позором бежали», — сказал Громов.

Советский Союз, отметил он, построил в Афганистане дороги, трубопроводы и много других объектов. Жители страны по-доброму вспоминают СССР, встречают как друзей российских ветеранов-афганцев.

Американцы же обманули и бросили там людей, которые пытались забраться на шасси покидающих Кабул самолётов, напомнил генерал.

Текущую ситуацию в мире Громов назвал предельно тревожной и напряжённой из-за противостояния, в которое оказались втянуты десятки стран. Геополитика меняется на глазах, отметил он, существует и риск глобальной войны.

Говоря о спецоперации на Украине, генерал подчеркнул мужество и уверенность российских бойцов. Гадать о сроках не стоит, добавил он, но Россия, несомненно, победит.

«В одном сомнений нет — СВО завершится нашей победой», — сказал генерал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Громов заявил, что советские военные чётко выполнили в Афганистане основную официальную задачу — не допустили вторжения иностранных армий агрессора на территорию страны.