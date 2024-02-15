Вашингтон, 15 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден, выразивший ранее возмущение тем, что спецпрокурор Роберт Хёр поднял тему смерти его сына Бо, сам начал разговор об этом во время беседы, передаёт телеканал NBC со ссылкой на источники.

AP/TASS Президент США Джо Байден

Ранее глава Белого дома возмутился отчётом спецпрокурора по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, в котором американский лидер назван «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

Комментируя слова Хёра из отчёта о том, что Байден не помнит, когда умер его сын, президент США сжал зубы от гнева, задав вопрос, как он «посмел поднимать эту тему».

«Но Хёр никогда не задавал этот вопрос… сам президент, а не Хёр или его команда, первым заговорил о смерти Бо Байдена», — сообщает телеканал.

Отмечается, что Джо Байден начал говорить о смерти своего сына, говоря о работе в доме в Виргинии в период с 2016 по 2018 год. Тогда он вспоминал, какие ещё события произошли в тот период, он верно назвал дату смерти Бо, но не вспомнил год.

Старший сын Байдена умер в 2018 году от рака головного мозга, ему было 46 лет.

Как 9 февраля сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора Хёра заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении американский лидер заявил, что поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на публикацию журналиста сатирического новостного портала, который прокомментировал выступление Байдена, в котором тот спутал Египет и Мексику. Миллиардер оценил шутку об экзамене для Байдена и посоветовал перед ядерным ударом задать главе США контрольные вопросы, например, «в какой стране большие пирамиды».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Байдена о беседе с умершим ещё в 2017 году канцлером ФРГ Колем словами, что американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом.