Белгород, 15 февраля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. При обстреле Белгорода 15 февраля со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла годовалая девочка Валентина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Случилось самое страшное — погибли люди. Мирные жители, шесть человек, один из которых ребёнок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина», — написал губернатор в Telegram-канале.

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