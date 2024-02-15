Белгород, 15 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Шесть человек, получивших ранение при атаке ВСУ по Белгороду, находятся в тяжёлом состоянии, ещё у девяти пострадавших состояние оценивается как средней тяжести, сообщил 15 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС

«В тяжёлом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение.

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Как передавало ИА Регнум, Украина 15 февраля нанесла удар из западной системы РСЗОRM-70 Vampire по Белгородской области. Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками.

В Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

По последним данным, которые привёл Гладков, шесть человек, в том числе ребёнок, погибли.

Как указала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, осуществляя такие атаки на Белгородскую область, Украина преследует только одну цель — закошмарить людей. И Киев не мог бы предпринимать такие атаки без согласования с Западом.

В российском МИД заявили, что киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия обязательно вынесет обсуждение этого удара на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.