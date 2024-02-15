* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 15 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) остался недоволен посещением одного из ресторанов в США. Повар не так пожарил мясо, рассказал артист на своей странице в соцсети.

Александр Вильф/РИА Новости Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По словам покинувшего Россию Макаревича, он заказал стейк в одном из заведений города Сан-Диего и попросил сделать среднюю прожарку. Он уточнил, что хочет прожарку more rare than medium — чтобы мясо было ближе к сырому.

«По опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое — приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», — пожаловался музыкант на странице в Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

Макаревич высказал претензии одному из руководителей ресторана, чем сильно расстроил весь коллектив. По словам певца, у руководителя случился «приступ искреннего горя», а шеф-повар, которого вызвали с кухни, «заламывал себе руки, плакал, просил прощения».

Музыкант, по его словам, пытался успокоить персонал и заявил, что всё равно съел стейк, тогда ему в качестве компенсации принесли «какой-то немыслимый десерт».

Как сообщало ИА Регнум, российский Минюст в сентябре 2022 года включил основателя группы «Машина времени» Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант пытался оспорить это решение, но не смог.

Осенью 2023 года Макаревич, критиковавший проведение СВО, попал в тройку исполнителей, которые вызывают у граждан России наибольший стыд. Ещё двумя оказались Алла Пугачёва и Филипп Киркоров.