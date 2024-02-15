Путин прибыл в Свердловскую область, где осмотрит бронетехнику
Екатеринбург, 15 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и осмотрит производящуюся там бронетехнику.
Президент осмотрит цеха предприятия, в том числе сборочный, где производятся компоненты для бронетехники, и новый — цех изготовления трансмиссий, а также пообщается с работниками «Уралвагонзавода».
Предприятие в настоящее время работает с полной загрузкой, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также президент посетит предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Глава государства расскажут о производстве электропоездов.
Кроме того, в ходе своей рабочей поездки Владимир Путин проведёт совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Помимо президента, с докладом выступит также министр транспорта Виталий Савельев.
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