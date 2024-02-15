Москва, 15 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Об этом 15 февраля сообщает Sport24.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

По его словам, иностранцы могут завидовать России в лыжах, но в биатлоне точно нет.

«Продолжая мысль Елены Валерьевны — если посмотреть на футбол, то сто процентов люди, которые играют в Англии, Испании и Италии, завидуют нашему российскому чемпионату. А в НХЛ люди ночами не спят: «Как бы нам поиграть в КХЛ!» Поэтому Вяльбе, без всякого сомнения, права — нам все завидуют», — заявил Губерниев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют. Она отметила, что российские турниры однозначно можно сравнивать с международными. Также она рассказала, что не следит за международными соревнованиями и ничего о них не знает, поскольку они неинтересны.

В декабре 2023 года Губерниев заявил, что в выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе нет ничего страшного.

При этом Вяльбе отмечала, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Она заявила, что согласие кого-либо из спортсменов участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и подписать при этом отказ от поддержки спецоперации на Украине станет предательством России.