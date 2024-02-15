Москва, 15 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Представители более чем 50 государств будут присутствовать на учредительном заседании антиколониального форума «За свободу наций», который откроется в Москве 15 февраля. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с оргкомитетом форума, сообщает 15 февраля пресс-служба партии.

РИА Новости/ Дмитрий Макеев

«Многие из присутствующих знают, что такое современные практики порабощения», — отметил Медведев.

Первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» пройдёт 15 и 16 февраля. Его участники, а их примерно 400 человек, прибыли из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, говорится в сообщении.

Форум нацелен на развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах. Их представители обсудят противодействие вмешательству в суверенные дела государств и деструктивным неоколониальным практикам, а также вопросы независимости в различных сферах, отметили в партии.

Как сообщало ИА Регнум, форум организован по инициативе «Единой России», заседание оргкомитета состоялось в ноябре 2023 года. Предложение партии поддержал президент Владимир Путин, поддержку в проведении мероприятия окажет российский МИД. Предполагается, что форум будет проходить дважды в год.

Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо заявил, что США не позволили ему прилететь на форум в Москву. О препятствии он узнал в Мексике во время пересадки на самолёт. Бермехо пообещал в любом случае принять участие в мероприятии.