Белгород, 15 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород ранения получили 17 человек, четверо из них — дети, сообщил 15 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

РИА Новости/ Антон Вергун

«В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли 6 человек, в том числе 1 ребёнок. Еще 17 — среди них четверо детей — получили ранения различной степени тяжести», — сказал он.

По его словам, в город направили бригаду врачей федеральных центров, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Как передавало ИА Регнум, 15 февраля ВСУ атаковали Белгород. Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками.

В Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Сразу после атаки губернатор области Вячеслав Гладков информировал, что, по предварительным данным, погибли пять человек, среди которых один ребёнок.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила Ахмедова.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН.