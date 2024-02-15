Москва, 15 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Сретение Господне является праздником ожидания и приветствия христианской смерти, заявил 15 февраля председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не видеть смерти, пока не увидит Христа, — и он прозрел и Христа увидел. Смысл здесь очень глубокий, ведь это, так сказать, праздник смерти: в каком-то смысле Симеон приветствует свою смерть и идёт умирать. Он приветствует смерть грядущую: здесь, как в капельке воды, отражается вся христианская мысль», — сказал иеромонах в интервью «РИА Новости».

Сретение Господне — один из главных христианских праздников. В Русской православной церкви он отмечается 15 февраля (2 февраля по старому стилю).

Праздник посвящён встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом, которого Дева Мария и Иосиф согласно обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.

Согласно церковному преданию, Симеон, один из переводчиков Ветхого Завета на греческий язык, усомнился в том, что Спаситель родится от девы, а явившийся ему ангел сказал Симеону, что тот не умрёт, пока не увидит рождённого от девы Мессии своими глазами. В момент встречи с младенцем Иисусом Симеону, по преданию, было 360 лет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник в проповеди после литургии святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя сказал, что каждая литургия напоминает верующим: Бог победил дьявола, и христианство — оптимистическая вера.

4 февраля на литургии в храме Христа Спасителя патриарх призвал российское общество к духовной мобилизации. Те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными в мире, но проигрывали из-за того, что в русском народе живёт дух христианства и православия, сказал глава РПЦ.