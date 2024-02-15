Москва, 15 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на письмо хоккеистов молодёжной сборной России, заявив, что нужно соблюдать правила. Об этом 15 февраля сообщил телеканал «Матч ТВ»

Алексей Даничев/РИА Новости

«Как-то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной», — сказал Тардиф.

По его словам, во-первых, не соблюдается контракт, во-вторых, не соблюдаются международные правила IIHF, в-третьих, проявляется неуважение к IIHF и санкциям независимого дисциплинарного совета.

«У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, действующие и бывшие хоккеисты молодёжной сборной России потребовали от IIHF рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионат мира. В письме указано, что Россию отстранили якобы по соображениям безопасности, а в то же время сборную Израиля вернули через шесть дней после отстранения, несмотря на продолжающий конфликт на Ближнем Востоке. Хоккеисты призвали IIHF прямо объявить, если проблема заключается не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях.

12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно.

ФХР заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.