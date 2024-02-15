Киев, 15 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий сразу по трём статьям Уголовного кодекса страны, сообщила 15 февраля пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС Певица Таисия Повалий

Певицу обвинили в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооружённой агрессии».

В частности, спецслужбы указали, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля. Кроме того, в интервью российским СМИ артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призвала к захвату всей территории Украины».

Генпрокуратура Украины, в свою очередь, уточнила, что подозреваемая регулярно принимает участие в политических акциях, в частности в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения россиянам и бывшим соотечественникам. Так, в конце октября 2023 года СБУ обвинила певицу Юлию Чичерину по трём статьям Уголовного кодекса.

30 декабря 2023 года СБУ обвинила владельца водочного завода «Хортица» в пособничестве России. Владельца уведомили об имеющихся у СБУ подозрениях.

Помимо этого, в декабре украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, Герою ДНР Артёму Жоге. Поводом стала его должность председателя Народного совета ДНР.

В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.