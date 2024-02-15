Зрители потеряли интерес к ТВ-программам с выступавшими против СВО ведущими
Москва, 15 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Интерес телезрителей к передачам с ведущими, которые выступали против СВО, заметно упал. Это следует из рейтингов компании Mediascope.
По словам общественного деятеля Вадима Манукяна, люди запомнили медийных персон, которые сначала критиковали Россию за начало спецоперации и сочувствовали Украине, а потом изменили позицию на противоположную. Доверие зрителей эти ведущие смогут вернуть только реальными действиями.
«Народ не понял, зачем этих ведущих вернули. Зрительский интерес к предателям упал. По этой причине рано или поздно передачи с ними закроются», — приводит слова Манукяна издание «Абзац».
В числе таких ведущих оказалась Жанна Бадоева, сменившая в передаче «Лучше всех!» Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Эта программа не вошла даже в первую сотню по популярности, а другая передача с Бадоевой «Жизнь других» долго находилась на 80-м месте.
После начала СВО Бадоева призналась, что каждый день испытывает много «страха, слёз и боли» из-за украинцев.
Ведущий проекта о животных «В кругу друзей» Дмитрий Шепелев просил в соцсетях прощения у украинцев. Хотя ведущий также пообещал помочь приюту для животных в Донецке, его программа тоже не попала в число популярных.
Программа «Ты супер!», где в жюри заседает певица Ани Лорак, не может попасть в топ-50. Ранее общественники выяснили, что деньги от её выступлений за границей могли идти на нужды ВСУ.
В комментариях к материалу россияне отметили, что зрителей утомили лживость и лицемерие. Люди сейчас особенно хотят справедливости, а рейтинги отражают их отношение «ко всем желающим усидеть на нескольких стульях».
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети вызвали волну обсуждений снимки певицы Ани Лорак с бойцами ВСУ, сделанные в 2014 году. Тогда она навестила раненых бойцов так называемой АТО — антитеррористической операции, которую Киев проводил в Донбассе.