Москва, 15 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Интерес телезрителей к передачам с ведущими, которые выступали против СВО, заметно упал. Это следует из рейтингов компании Mediascope.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По словам общественного деятеля Вадима Манукяна, люди запомнили медийных персон, которые сначала критиковали Россию за начало спецоперации и сочувствовали Украине, а потом изменили позицию на противоположную. Доверие зрителей эти ведущие смогут вернуть только реальными действиями.

«Народ не понял, зачем этих ведущих вернули. Зрительский интерес к предателям упал. По этой причине рано или поздно передачи с ними закроются», — приводит слова Манукяна издание «Абзац».

В числе таких ведущих оказалась Жанна Бадоева, сменившая в передаче «Лучше всех!» Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Эта программа не вошла даже в первую сотню по популярности, а другая передача с Бадоевой «Жизнь других» долго находилась на 80-м месте.

После начала СВО Бадоева призналась, что каждый день испытывает много «страха, слёз и боли» из-за украинцев.

Ведущий проекта о животных «В кругу друзей» Дмитрий Шепелев просил в соцсетях прощения у украинцев. Хотя ведущий также пообещал помочь приюту для животных в Донецке, его программа тоже не попала в число популярных.

Программа «Ты супер!», где в жюри заседает певица Ани Лорак, не может попасть в топ-50. Ранее общественники выяснили, что деньги от её выступлений за границей могли идти на нужды ВСУ.

В комментариях к материалу россияне отметили, что зрителей утомили лживость и лицемерие. Люди сейчас особенно хотят справедливости, а рейтинги отражают их отношение «ко всем желающим усидеть на нескольких стульях».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети вызвали волну обсуждений снимки певицы Ани Лорак с бойцами ВСУ, сделанные в 2014 году. Тогда она навестила раненых бойцов так называемой АТО — антитеррористической операции, которую Киев проводил в Донбассе.