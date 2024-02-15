Москва, 15 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. После начала спецоперации многое изменилось в российском медиапространстве. Жители России прекрасно чувствует, кто со страной, а кто — нет. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал общественный деятель Вадим Манукян.

Он отметил, что после начала СВО большое количество ведущих потеряли свои места. Это произошло из-за того, что кто-то из них просто уехал за рубеж, кто-то начал высказываться негативно в отношении России. Лишились своих мест и те, кто остался в России, но имеет какую-то двусмысленную позицию по СВО, добавил эксперт.

«Общество сегодня очень хорошо разбирается в происходящем, оно очень активно. Поэтому граждане начали реагировать, когда на экраны стали возвращаться те, кто в начале СВО писал пространные сообщения о ситуации в стране», — указал Манукян.

Зрители помнят о том, как эти ведущие позиционировали себя в начале спецоперации. Граждане, по сути, отказывают этим персонам в зрительском просмотре, поэтому-то рейтинги передач с их участием довольно низкие, уточнил эксперт.

Тоже самое происходит и с концертами тех людей, которые неоднозначно высказывались по теме СВО, обратил внимание общественный деятель.

«У них с концертами дела также обстоят туго. Зрители отказывают таким артистам в поддержке, они не покупают билеты на их концерты. Поэтому исполнители вынуждены отменять целые туры. Общество больше не хочет видеть людей, которые не с ним. Зритель не хочет видеть таких артистов и ведущих ни на экранах, ни на концертных площадках», — указал эксперт.

Он высказал мнение о том, что на концерты исполнителей, которые продолжают сидеть на двух стульях, и в дальнейшем никто ходить не будет.

«И передачи их в эфире никто смотреть не будет, такие программы просто закроют. Судьба таких людей весьма незавидна», — высказал мнение Манукян.

Как передавало ИА Регнум, ранее компания Mediascope провела исследования и выяснила, что ни один проект с ведущими, которые вызвали массовое возмущение людей из-за неоднозначной позиции по СВО, не «выстрелил».