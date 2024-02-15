Белгород, 15 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Антон Вергун

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в Белгороде в результате украинской атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, среди которых один ребёнок. Ещё 18 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила Ахмедова.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН.