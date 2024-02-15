Москва, 15 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Государственная дума РФ в первом чтении приняла проект закона о запрете треш-стримов — трансляций в интернете противоправных деяний с демонстрацией жестокости. Об этом говорится на сайте нижней палаты Федерального собрания.

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Так, изменения вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь распространение фотографий и видеоматериалов, которые демонстрируют противоправные действия, совершённые с жестокостью, их последствия, а также призывы к совершению таких действий будут давать право российским властям вносить подобные сайты в реестр запрещённых.

По мнению авторов законопроекта, подобные меры лишит «треш-блогеров» аудитории и возможности получать заработок с помощью подобного контента.

Более того, изменения обяжут владельцев социальных сетей выявлять соответствующие фото− и видеоматериалы.

Вместе с тем подобные материалы будут относиться к информации, запрещённой для распространения среди несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Госдума приняла в I чтении законопроект о признании треш-стрима отягчающим обстоятельством при совершении некоторых преступлений. В частности, речь шла об убийстве, причинении различного вреда здоровью, побоях, истязаниях, угрозе убийством или тяжким вредом здоровью, похищении человека, незаконном лишении свободы и использовании рабского труда.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принимаемые меры призваны отбить желание у охотников заработать и прославиться за счёт издевательств над другими. Как он отметил, это порождает жестокость и особенно негативно влияет на детей и подростков. В частности, в Госдуме приняли к рассмотрению два проекта.

В первом случае речь шла о поправках в Административный кодекс, согласно которым статью о «Злоупотреблении свободой массовой информации» дополнят новой частью об ответственности лиц, распространяющих фото и видео противоправных деяний, с санкцией в виде штрафа 200—600 тыс. рублей для физлиц и 300—700 тыс. рублей для должностных лиц.

Во втором случае речь шла о поправках в Уголовный кодекс, согласно которым его дополнят пунктом о признании публичной демонстрации совершения преступления в интернете отягчающим обстоятельством. В случае принятия поправок интернет-трансляция ужесточит ответственность за совершение убийства, причинение вреда здоровью, побои и истязания, угрозу убийством или тяжким вредом здоровью, похищение человека, незаконное лишении свободы и использование рабского труда. По указанным составам также дополнительно вводилось наказание в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.