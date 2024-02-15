Белгород, 15 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ госпитализировали 15 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приёмное отделение городской больницы №2.

РИА Новости/Антон Вергун

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации. Кроме того, двое умерших — это женщина и ребёнок», — сказали агентству в медучреждении.

Отмечается, что позже в Белгородской детской областной клинической больнице уточнили, что число госпитализированных возросло до 15 человек. В медучреждение были доставлены двое детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867541" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде в результате украинской атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, среди которых один ребёнок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ещё 18 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила Ахмедова.