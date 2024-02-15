Москва, 15 февраля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, сообщили в Мосбирже, сообщил 15 февраля директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сбой на Мосбирже — абсолютно техническая ошибка внутри сервера. Я даже не буду называть конкретные компоненты, но все сервера имеют такой параметр как наработка на отказ», — сказал он журналистам.

По его словам, никакой производитель никакого оборудования не гарантирует стопроцентную работу, поэтому время от времени на серверах будут случаться проблемы.

Демидов уточнил, что 13 февраля сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:36 мск.

13 февраля Мосбиржа останавливала торги на срочном рынке. По данным СМИ, это произошло из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка, специалисты биржи провели диагностику. Спустя несколько часов торги были возобновлены.