Москва, 15 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Заявления о продолжительности специальной военной операции, фактически ставшей противостоянием коллективному Западу, нужно воспринимать в их контексте. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 февраля журналистам.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он прокомментировал подачу некоторыми изданиями его высказывания на тему продолжительности СВО, сделанного накануне. Из публикаций следовало, что сроки спецоперации якобы затягиваются.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что 14 февраля его спросили об итогах СВО, которая идёт почти два года. Ответом было то, что военная операция, начатая против Украины с определёнными целями, продолжается фактически как война с коллективным Западом и НАТО.

Из-за этого она может длиться дольше, чем могла бы. Но это не может поменять смысла и окончательных результатов этой операции. Цели СВО будут достигнуты, вот что было сказано, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Песков заявил о прямом вовлечении в конфликт с Россией стран коллективного Запада во главе с США. Он также опроверг информацию о том, что Россия якобы через посредников предлагала США заморозить конфликт на Украине.