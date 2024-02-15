Москва, 15 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки поразили на донецком направлении польскую самоходную установку Krab, две артиллерийские системы М777 американского производства и две британские гаубицы, сообщило 15 февраля Министерство обороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании: FH-70 и L119, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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