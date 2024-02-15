Москва, 15 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Российский силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе Краматорска, сообщил 15 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

По его словам, в течение суток были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США.

Кроме того, были уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка ЛНР, Соледар, Волноваха, Еленовка ДНР, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, за сутки 12 февраля силы противовоздушной обороны России сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS. Украинские БПЛА были сбиты в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области.