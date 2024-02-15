Москва, 15 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, который оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья Олег Нефедов, слова которого приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации из-за высокого процента брака в собранных им подписях. Недействительными были признаны более 9 тыс. из 60 тыс. подписей в его поддержку. Всего Надеждин представил 104 734 подписных листа, из них достоверными признали 95 587, что является недостаточным для регистрации.

Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определённого региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб.

Ещё 2 февраля рабочая группа Центризбиркома выявила ошибки в подписных листах, сданных Надеждиным. Политик тогда попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры. В ЦИК пошли навстречу и перенесли рассмотрение с 7 на 8 февраля. Глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в этом случае комиссия идёт навстречу кандидатам, несмотря на то, что у представителей политиков была возможность присутствовать во время проверки подписей. Однако представители Надеждина так и не появились.

Надеждин, комментируя решение ЦИК, заявил, что оно ожидаемое и претензий к Центризбиркому он не имеет.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на президентских выборах пройдёт в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

31 января ЦИК завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, за главный пост в стране на выборах поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.