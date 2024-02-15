Амстердам, 15 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Сделка по продаже российских активов в 475 млрд рублей была одобрена советом директоров нидерландской компании Ynadex N. V. Об этом говорится в официальном отчёте финансовых результатов за IV квартал 2023 года и 2023 год, опубликованном на сайте компании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сделка была единогласно одобрена советом директоров Yandex N. V. Согласовать сделку по продаже бизнеса Яндекса также должны акционеры Yandex N. V. и регулирующие органы. Внеочередное собрание акционеров Yandex N. V. и собрание акционеров класса А назначено на 7 марта 2024 года», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей.

Основным владельцем российских активов компании станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика ― структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум» Павла Прасса, структура группы «Лукойл» и структура инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Её акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский.

До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». При этом «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» пройдёт в два этапа, первый ― в I полугодии 2024 года, второй ― через семь недель. Оплату сделки проведут в юанях.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после того как стало известно о сделке заявил о важности того, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России.

Он назвал «Яндекс» одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей области и одной из крупнейших компаний. В ней работает много талантливых людей, отметил тогда представитель Кремля.

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, члена РОЦИТ Вадима Виноградова, сделка по продаже активов «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для России в целом.

Он отметил, что слухи о национализации компании не оправдались, она осталась частной, но при этом менеджеры получили новые полномочия по управлению активами, так как стали совладельцами и вошли в группу частных инвесторов.

Более того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов подчеркнул, что сделка по продаже Yandex N. V. активов в России позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России.

Он отметил, что сделка положила конец затянувшемуся периоду неопределённости с положением «Яндекса». Он добавил, что компанией будут управлять прежние менеджеры, ставшие её совладельцами, а само предприятие останется независимым.

По мнению Кирьянова, нахождение «Яндекса» в российской юрисдикции пойдёт на пользу и компании, и гражданам РФ.