Совет директоров Yandex N. V. одобрил сделку по продаже активов в России
Совет директоров Yandex N. V. одобрил сделку по продаже российского «Яндекса»
Амстердам, 15 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Сделка по продаже российских активов в 475 млрд рублей была одобрена советом директоров нидерландской компании Ynadex N. V. Об этом говорится в официальном отчёте финансовых результатов за IV квартал 2023 года и 2023 год, опубликованном на сайте компании.
«Сделка была единогласно одобрена советом директоров Yandex N. V. Согласовать сделку по продаже бизнеса Яндекса также должны акционеры Yandex N. V. и регулирующие органы. Внеочередное собрание акционеров Yandex N. V. и собрание акционеров класса А назначено на 7 марта 2024 года», — сказано в документе.
Как передавало ИА Регнум, 5 февраля головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей.
Основным владельцем российских активов компании станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика ― структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум» Павла Прасса, структура группы «Лукойл» и структура инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.
Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Её акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский.
До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». При этом «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.
Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» пройдёт в два этапа, первый ― в I полугодии 2024 года, второй ― через семь недель. Оплату сделки проведут в юанях.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после того как стало известно о сделке заявил о важности того, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России.
Он назвал «Яндекс» одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей области и одной из крупнейших компаний. В ней работает много талантливых людей, отметил тогда представитель Кремля.
По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, члена РОЦИТ Вадима Виноградова, сделка по продаже активов «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для России в целом.
Он отметил, что слухи о национализации компании не оправдались, она осталась частной, но при этом менеджеры получили новые полномочия по управлению активами, так как стали совладельцами и вошли в группу частных инвесторов.
Более того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов подчеркнул, что сделка по продаже Yandex N. V. активов в России позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России.
Он отметил, что сделка положила конец затянувшемуся периоду неопределённости с положением «Яндекса». Он добавил, что компанией будут управлять прежние менеджеры, ставшие её совладельцами, а само предприятие останется независимым.
По мнению Кирьянова, нахождение «Яндекса» в российской юрисдикции пойдёт на пользу и компании, и гражданам РФ.