Москва, 15 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач прокомментировал итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Обладателем высшей награды премии стала группа «ФосАгро», её социальные программы признаны лучшими в большинстве номинаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«В условиях санкционного давления и перестройки национальной экономики ведущие отраслевые компании России продолжают демонстрировать приверженность принципам высокой социальной ответственности. Примером поступательного улучшения условий труда своих работников и благосостояния местного населения в регионах своего присутствия является группа компаний «ФосАгро», — отметил Дмитрий Вольвач.

По его мнению, одним из существенных индикаторов высоких производственных и экономических результатов деятельности ГК «ФосАгро» стал рост средней заработной платы. «За последние три года она выросла на 60%. А в январе 2024 года правление ПАО «ФосАгро» по итогам расширенного совещания с участием членов совета директоров и высшего менеджмента компании приняло решение об очередной индексации зарплат работников всех предприятий группы еще на 15%», — сообщил Вольвач. Он также отметил, что компания принимает активное участие в зарубежной повестке, осуществляет интеграцию в вопросы сотрудничества со странами СНГ.

Напомним, что первая национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поручению президента РФ Владимира Путина. Вручение наград прошло в рамках Социального форума РСПП — ключевого события Недели российского бизнеса. В заявку на участие представители бизнеса могли включить не более трех уже реализуемых социальных программ. «ФосАгро» показал максимальный результат. Экспертный совет признал лучшими три социальных проекта компании: спортивно-образовательную программу «Детям России — образование, здоровье и духовность», программу комплексного развития территорий присутствия компании «Наши любимые города» и образовательную программу «ФосАгро», нацеленную на формирование надежного кадрового резерва для всей агрохимической отрасли.

«ФосАгро» традиционно демонстрирует свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса, и РСПП, безусловно, эту позицию поддерживает», — подчеркнул президент РСПП и сопредседатель оргкомитета премии Александр Шохин.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, с момента создания «ФосАгро» в 2001 году забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия была фундаментом, на котором стремительно росли производственные показатели, создавались новые и модернизировались действующие мощности, внедрялись инновации, последовательно увеличивались налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

«За 10 лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов и в 2022–2023 годах, эта сумма превысила 25 млрд рублей. Эта комплексная работа обязательно будет продолжена», — подчеркнул Михаил Рыбников.