Москва, 15 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Заявления о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, демонстрируют истерику в правящих кругах США, заявил 15 февраля сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум Алексей Пушков

«В правящих кругах США — новая истерика. В СМИ была сделана «утечка» о жуткой «новой угрозе» национальной безопасности США. Несколько дней основные СМИ носились с ней, как заведённые невидимой рукой, а анонимные «источники из разведки» пугали публику немедленным и острым характером этой угрозы», — написал он.

Пушков констатировал, что эта информация оказалась очередной инфопровокацией. По его словам, шумиха была поднята после визита главы комитета по разведке Конгресса на Украину с целью убедить Конгресс предоставить Киеву очередной пакет помощи в 60 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 14 февраля заявил о некоей «серьёзной угрозе». Он уточнил, что 15 февраля лично проведёт брифинг для лидеров Конгресса, которые уже оповещены по линии комитета по разведке палаты представителей. При этом Салливан отказался уточнить, о чём именно будет идти речь.

Позднее телеканал ABC News информировал, что угроза якобы связана с Россией. В частности, по данным источников телеканала, Москва планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Белый дом таким образом пытается «правдами и неправдами» заставить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Киеву. При этом он призвал дождаться брифинга, чтобы увидеть, будет ли после него опубликована какая-то информация.