Онколог назвал неочевидные симптомы раковой опухоли глаз
Онколог Иванов: покраснение и быстрая утомляемость глаз могут говорить о раке
Москва, 15 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Покраснение глаз, быстрая утомляемость и другие неочевидные симптомы могут указывать на развитие ракового заболевания. Об этом главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов рассказал 15 февраля изданию «Газета.Ru».
Он отметил, что симптоматика онкологических заболеваний глаза бывает разной из-за разных типов опухоли. Например, изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности может указывать на онкологическое поражение этой части глаза. Опухоль в области века проявится образованием узелка, который может кровоточить, а на меланому век укажут двоение в глазах и появление тёмных пятен на радужке.
Вместе с тем зачастую рак глаза подолгу не проявляется и распознать его удаётся только на поздних стадиях заболевания, отметил врач.
Он перечислил общие признаки возможного развития рака: покраснение глаз, инфекции и воспаления, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, быстрая утомляемость и усталость глаз, а также прогрессивное ухудшение зрения.
Развитие онкологии происходит на фоне неблагоприятной экологической обстановки, радиоактивных выбросов, негативного воздействия ультрафиолета, присутствия канцерогенов в пище и косметике. Спровоцировать рак также могут ВИЧ, наследственные факторы и генетические мутации, добавил онколог.
Опухоль грозит необратимой потерей зрения, поэтому при появлении симптомов нужно срочно обратиться к офтальмологу, предупредил Иванов.
Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-невролог Ольга Калмыкова рассказала, что периодическое мелькание мушек перед глазами может говорить о целом ряде заболеваний. В большинстве случаев такие симптомы появляются на фоне повышенного или пониженного давления. Кроме того, причинами мелькания мушек могут быть болезни глаз, анемия, проявления мигрени или сахарного диабета.