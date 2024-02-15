Москва, 15 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Покраснение глаз, быстрая утомляемость и другие неочевидные симптомы могут указывать на развитие ракового заболевания. Об этом главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов рассказал 15 февраля изданию «Газета.Ru».

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Он отметил, что симптоматика онкологических заболеваний глаза бывает разной из-за разных типов опухоли. Например, изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности может указывать на онкологическое поражение этой части глаза. Опухоль в области века проявится образованием узелка, который может кровоточить, а на меланому век укажут двоение в глазах и появление тёмных пятен на радужке.

Вместе с тем зачастую рак глаза подолгу не проявляется и распознать его удаётся только на поздних стадиях заболевания, отметил врач.

Он перечислил общие признаки возможного развития рака: покраснение глаз, инфекции и воспаления, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, быстрая утомляемость и усталость глаз, а также прогрессивное ухудшение зрения.

Развитие онкологии происходит на фоне неблагоприятной экологической обстановки, радиоактивных выбросов, негативного воздействия ультрафиолета, присутствия канцерогенов в пище и косметике. Спровоцировать рак также могут ВИЧ, наследственные факторы и генетические мутации, добавил онколог.

Опухоль грозит необратимой потерей зрения, поэтому при появлении симптомов нужно срочно обратиться к офтальмологу, предупредил Иванов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-невролог Ольга Калмыкова рассказала, что периодическое мелькание мушек перед глазами может говорить о целом ряде заболеваний. В большинстве случаев такие симптомы появляются на фоне повышенного или пониженного давления. Кроме того, причинами мелькания мушек могут быть болезни глаз, анемия, проявления мигрени или сахарного диабета.