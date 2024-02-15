Москва, 15 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Россия доводит до США по всем доступным каналам, что курс Вашингтона на эскалацию очень опасен. Об этом 15 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Наш сигнал понятен, очевиден, эскалация — это то, что сейчас находится в центре американского курса, очень опасно», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, этот сигнал Москва доводила и будет доводить до Вашингтона по всем доступным каналам.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов. Однако, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.