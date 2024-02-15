Осло, 15 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Норвегия, председательствующая в Арктическом совете, будет сожалеть о выходе России из объединения в случае принятия такого решения. Об этом заявила 15 февраля советник по связям с общественностью норвежского МИД Марикен Бруусгор Харбиц.

Павел Львов/РИА Новости

Она подчеркнула, что цель Норвегии — сохранить Арктический совет, объединяющий восемь стран, так как именно от них во многом зависит решение общих проблем.

«Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — сказала Харбиц «РИА Новости».

Норвежская сторона поддерживает контакты со всеми членами совета, в том числе с Россией, и знакома с позицией Москвы, отметила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. В МИД пояснили, что решение останется в силе до возобновления полноценной работы этой организации. Вопрос о выходе из Арктического совета Россия пока не рассматривает, но это случится, если организация будет преобразована в недружественный стране институт.

Арктический совет объединяет Россию, Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, США, Финляндию и Швецию. После начала российской спецоперации на Украине западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против действий Москвы.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Арктический совет выступает в качестве антироссийского инструмента, при этом у России есть все технические возможности для защиты своего суверенитета в Арктике.