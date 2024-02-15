Сана, 15 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Американские военные нанесли 14 февраля четыре удара по противокорабельным крылатым ракетам и беспилотникам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», сообщило 15 февраля Центральное командование ВС США.

ТАСС/Mass Communication Specialist 3rd Class Desmond Parks via ABACAPRESS.COM

«Силы Центрального командования ВС США успешно осуществили четыре удара в целях самообороны по семи противокорабельным крылатым ракетам, трем беспилотным летательным аппаратам и одному беспилотному надводному аппарату со взрывчаткой в контролируемых хуситами районах Йемена», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

По данным американских военных, мятежники готовили ракеты и беспилотники к запуску в сторону кораблей в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) информировало, что Соединённые Штаты 13 февраля нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью американской атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Аллах» хуситов.

Днём ранее йеменские хуситы атаковали американское судно Star Iris в Красном море, а 6 февраля выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья. 3 февраля США при поддержке Британии, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали 36 целей в 13 местах на территории Йемена.