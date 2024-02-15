Вашингтон, 15 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о визите в московский гипермаркет. В видео, опубликованном на его сайте, он заявил, что купленные в российской столице продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в Соединённых Штатах.

Виталий Аньков/РИА Новости

Журналист посетил гипермаркет «Ашан» в торгово-развлекательном центре «Гагаринский». Карлсон купил там хлеб, фрукты, муку, крымское вино и другие продукты, которые, как он считает, могла бы купить семья из четырех человек на неделю.

Карлсона удивило, что в магазине продаётся зарубежная продукция, в том числе шоколадные батончики «Сникерс», «Марс», «Баунти» и другие.

«Мне кажется, всё это должно быть запрещено законом», — сыронизировал он.

Покупки обошлись журналисту в 9 481 рубль (около $104). По его словам, в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более $400, то есть в четыре раза больше.

Как передавало ИА Регнум, ранее Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Американского журналиста удивило, что станция метро в России, которую ежедневно используют жители и гости Москвы, выглядит лучше, чем метрополитен в Соединённых Штатах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867515" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Такер в метро

Также Карлсон добавил, что в московском метро он не увидел грязи, граффити, наркоманов, бомжей, и отметил чистоту и порядок на станции.

Также журналист в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.