Москва, 15 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие (ЯО) в космосе являются отчаянной попыткой администрации президента США Джо Байдена протолкнуть пакет помощи Украине через палату представителей. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА Регнум

Как напомнил политолог, ранее спикер палаты представителей, республиканец от Луизианы Майк Джонсон заявил, что палата представителей Конгресса США не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку сначала американские власти должны решить вопрос об охране границы с Мексикой.

По словам Васильева, на этом фоне администрация Байдена предприняла отчаянный шаг, заявив о якобы нависшей над США колоссальной угрозе национальной безопасности.

«Для них самое главное — нагнать психологическую и нервную волну. И выдать всё так, что администрация Байдена пытается бороться с Россией, а республиканцы саботируют эти усилия», — пояснил эксперт.

По его словам, пока реакция руководства республиканской фракции в палате представителей была спокойной. Республиканцы в лице Джонсона отмечают, что главной угрозой национальной безопасности является ситуация на американо-мексиканской границе.

Поэтому можно сказать, что попытка оказать психологическое давление на руководство республиканской фракции в палате представителей не достигла своей цели, обратил внимание политолог.

Он допустил, что в связи с этим администрация Байдена через какое-то время может запустить в СМИ очередные ужастики про Россию.

По словам эксперта, система вооружения в космосе никакой принципиально новой опасности для США не создаёт, к тому же у американцев имеются системы противодействия. То есть стороны имеют паритет систем реагирования на подобного рода угрозы, пояснил он.

Поэтому слухи об угрозе США представляют собой лишь психологическую атаку на руководство республиканской фракции в палате представителей для того, чтобы в условиях истерии протолкнуть законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов, 60 млрд из которых отправятся Киеву.

«Как там дальше будет складываться ситуация, пока сказать довольно сложно. Но видно, что администрация Байдена играет ва-банк», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля телеканал ABC News сообщил, в правительстве США заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома. По его словам, Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по «серьёзной угрозе национальной безопасности», пытается заставить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Киеву.