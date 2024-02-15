Сунжа, Ингушетия, 15 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок в одном из сёл Ингушетии скончался после того, как во время игры поперхнулся карамелью, сообщила 15 февраля пресс-служба СУ СК РФ по региону на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным следствия, ребёнок скончался 14 февраля в частном домовладении в селении Троицкое Сунженского района. Во время игры он поперхнулся находящейся у него во рту карамелью, в результате чего скончался от удушья до приезда кареты скорой помощи.

«Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Москве трёхлетний ребёнок умер после того, как подавился сосиской. Трагедия произошла в многодетной семье уроженцев Таджикистана. В семье воспитываются пять несовершеннолетних. Трёхлетний мальчик подавился во время ужина, ему не смогли помочь. Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть.

В Ленинградской области годовалый мальчик скончался после того, как подавился морковью. Ребёнок находился в гостях у бабушки в городе Лодейное Поле. Женщина дала ему кусочек моркови, он застрял у мальчика в дыхательных путях. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.