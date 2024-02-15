Берлин, 15 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Россия пойдёт на переговоры при условии прекращения военной поддержки Украины. Об этом заявил экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в эфире Weltwoche.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Такой вывод он сделал, анализируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Путин сказал: «Мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам». Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение военной поддержки Украины», — заявил Куят.

Еще одной важной деталью он назвал провал договорённостей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, в интервью Путин подтвердил, что в тот момент диалог продвинулся вплоть до подписания предварительного документа.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет неонацистских движений.

Также Путин отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.

Также Путин напомнил, что от переговорного процесса с Россией отказалась именно украинская сторона — осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой.